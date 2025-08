Andrea Scateni ce l’ha fatta. Il portiere civitavecchiese ha vinto lo Scudetto Under 17 con la Lazio, vincendo la finalissima alla piscina di Valco San Paolo in un derby tutto romano con l’Onda Forte. La squadra del tecnico Andrea Esposito ha vinto per 10-5, mettendo dalla sua parte l’incontro a partire dalla seconda metà del secondo tempo. Tanti davano per favoriti per il tricolore i biancocelesti, che hanno fatto rispettare il pronostico.

Un campionato dominato quello di Scateni e compagni, che hanno vinto nettamente tutte le partite della serie conclusiva, prima nei gironi e poi nella fase ad eliminazione diretta. In semifinale c’è stato il derby tutto civitavecchiese con Valerio Saladini e il suo Vis Nova. A vincere la Lazio per 13-5. Purtroppo l’asso dei leoni giallorossi ha mancato il podio, perché la finalina per il terzo posto è stata vinta dal Sori per 9-8. Non solo: tra gli arbitri presenti alla manifestazione c’era anche Matteo Giacchini, fischietto di serie A1, impiegato sul bordo vasca in alcune delle partite più calde.

Grandissima la soddisfazione per Civitavecchia, che una volta vinceva questi campionati giovanili con la propria squadra e che ora continua a farlo in una maniera diversa, con i ragazzi giovanissimi della città che si spostano a Roma per giocare con alcune delle migliori squadre d’Italia a livello giovanile.

