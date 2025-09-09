Di Andrea Scateni a Civitavecchia se ne parla davvero troppo poco. Eppure a soli 14 anni può già vantare due Scudetti giovanili, nel giro di un mese, vinti con la Lazio, attualmente la società più forte d’Italia a livello giovanile, visto che ha fatto man bassa di successi nei campionati di quest’anno. Dopo aver fatto suo il tricolore Under 16, la calottina rossa si è ripetuta anche nella categoria Under 14, vincendo da protagonista e da capitano le finali nazionali di Ostia, che si sono disputate al Festival della Pallanuoto.

Dopo aver superato per 11-5 l’Acquachiara nei quarti di finale e per 11-8 il Quinto in semifinale, la formazione di Francesco Tarquini ha vinto anche una combattutissima finale contro il Bogliasco dopo i rigori. Ai tempi regolamentari era finita 10-10, con gli aquilotti sempre sopra nel punteggio, con gli avversari sempre pronti ad operare il sorpasso, con il pari avvenuto a pochi istanti dalla sirena conclusiva. E proprio nel momento decisivo è venuto fuori Scateni, che ha respinto ben tre tiri di rigore dei liguri. Quindi un nuovo grande successo per il portiere civitavecchiese, che in tempi recenti ha anche ricevuto la chiamata della Nazionale giovanile.

«Sono felicissimo per il risultato che siamo riusciti a conquistare – afferma Andrea Scateni – quando abbiamo saputo che eravamo campioni, ho avvertito emozioni che non riesco nemmeno a spiegare. Questo Scudetto è merito di quanto abbiamo fatto nel corso di questi mesi e di tutta l’assistenza che ci ha dato la società. Ma basta vedere cosa è successo per spiegare il lavoro che hanno fatto: vincere tre campionati nello stesso è qualcosa di storico per tutta la pallanuoto e nessuno ci era mai riuscito. Siamo felici, ma allo stesso tempo abbiamo ancora più voglia di tornare in piscina e ci stiamo già mettendo nuovamente sotto con gli allenamenti per continuare a rimanere al top».

