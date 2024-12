Sarà una nazionale di hockey in line femminile a trazione Cv Skating quella che andrà dal 3 all'8 settembre a Roccaraso per disputare i World Roller Games 2024.

Delle 16 convocate dal tecnico Juraj Franko infatti, ben 6 sono Sniperine che hanno superato la selezione: oltre alla goalie Eugenia Pompanin e alle veterane Veronica Novelli, Laura Giannini, Mara Faravelli ed Eleonora Raia si aggiunge la giovanissima Gloria Padovan, fresca di nomina a capitano nella nazionale junior e convocata anche per la senior.

Alle 6 convocate si aggiunge il dirigente della spedizione che sarà il presidente Cv Skating Riccardo Valentini, per l'occasione responsabile delle nazionali italiane femminili per conto di FISR.

«È un grande onore avere tutte queste convocate - afferma proprio Valentini - anche perchè la selezione è stata dura e di giocatrici brave fra cui scegliere ce ne erano tante. Come Cv Skating facciamo i nostri più calorosi complimenti a tutte queste ragazze ma doppi complimenti vanno fatti a Padovan che nonostante sia junior (nata 2007) è riuscita a conquistare la fiducia di tutti, diventando capitano in junior e convocata in senior. Il movimento femminile ci dà grandi soddisfazioni, ora non resta che tifare Italia ai Mondiali sperando nel miglior risultato possibile».

