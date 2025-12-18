Una bella vittoria, la seconda in campionato, per il Santa Severa, che nel recupero di Serie C2 supera con un netto 3-0 il District Seven nello scontro salvezza disputato a Santa Marinella, al Pala De Angelis. Tre punti pesantissimi per la formazione neroverde, allenata da mister David Dell’Università, che grazie a questo successo si porta a -1 dai diretti avversari, pur restando ancora al penultimo posto in classifica.

La gara si sblocca al 9’ con il gol di Passa, che indirizza subito il match. Appena un minuto dopo, al 10’, arriva il raddoppio firmato Maggi, alla prima rete dal suo ritorno al Santa Severa. Nel secondo tempo i padroni di casa amministrano il vantaggio con ordine e trovano il definitivo 3-0 al 26’, ancora con Maggi, bravo a chiudere i conti su situazione di portiere di movimento. Per lui ancora una doppietta, dopo quella determinante di sabato con la Futsal Academy. Un successo che rafforza morale e convinzioni e mantiene aperta la lotta salvezza per il Santa Severa.

Intanto continuano i movimenti di mercato. Particolarmente attivo, nelle ultime ore, l’Atletico, che annuncia l’inserimento nella rosa dell’esterno mancino Manuel Felicini, che torna dopo l’esperienza al Santa Severa, e del portiere Emanuele Di Bonaventura, di cui avevamo già parlato riguardo il suo addio alla Futsal Academy.

Una notizia che sicuramente farà felice mister Fabrizio Nunzi, che nelle ultime settimane aveva parlato di una rosa molto corta e con poche possibilità di far esprimere la squadra al meglio delle potenzialità. La società del direttore sportivo Ermanno Muneroni ringrazia le società coinvolte per la riuscita delle operazioni.

E per due giocatori che arrivano ce n’è uno che va via. Infatti Francesco Dell’Ova non è più un componente del Quartiere Campo dell’Oro. L’arrivo estivo saluta dopo cinque gol segnati in campionato per tornare a vestire la maglia della Virtus Monterosi. I gialloverdi, comunque, si godono i nuovi arrivati Cristian Trappolini, già andato in rete, e Matteo Tiberi, che questo sabato potrà debuttare agli ordini di mister Umberto Di Maio.

