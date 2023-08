Importante arrivo per il Santa Severa Futsal agli sgoccioli del mercato estivo.

Daniel Nistor entra a far parte della formazione neopromossa in serie C1.

Il centrale era rimasto fuori dai giochi negli ultimi tempi per motivi personali extrasportivi, ma già da qualche mese ambiva a tornare ad essere protagonista del movimento locale.

Recentemente Nistor ha dato il suo contributo alla causa della Futsal Academy, ma in passato ha anche vestito la maglia dell’As, di cui è stato anche capitano. Quindi un rinforzo che darà compattezza difensiva, fisicità e carattere alla squadra di Vincenzo Di Gabriele.

«Sono contento di far parte di questa società e di questa squadra - queste le prime parole di Nistor in neroverde - non vedo l’ora che cominci la stagione. Voglio dare una mano e spero di dare il mio contributo per raggiungere i nostri obiettivi».

