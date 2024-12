Non sarà una gara facile per il Santa Marinella quella di Guidonia. Le ragazze di coach Precetti guidano la classifica a punteggio pieno ma l’avversario è di tutto rispetto ed in casa sanno far valere il fattore campo. Le tirreniche devono fare anche i conti con gli infortuni di Sara Amorosi, Michela Pennesi, Marta Casciani (ferma da tanto) ed alcune defezioni potranno condizionare le convocazioni, con il dovere di scrivere che “sicuramente le sostitute sapranno fare del loro meglio e dare il massimo” sembra una frase di circostanza ma questa è il vero punto di forza di questa squadra. Lo si vede in campo tutte le settimane e negli allenamenti, le rotazioni funzionano ed il ritmo non si abbassa mai soprattutto in difesa. In attacco una macchina da canestro dove i meccanismi funzionano e le ragazze si trovano a memoria. Oramai queste atlete giocano insieme da tre anni e nel tempo si vede la maturità anche nell’accogliere le piccole neo immesse nel gruppo quali Michela Pennesi, Elisa Pennesi, Chiara Marino e Giulia De Rosa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA