Quella di stamani, sarà una gara molto difficile per i tirrenici.

Il Santa Marinella, infatti, sarà ospite alle 11 sul campo di Montespaccato, del Duepigreco Roma, squadra farcita di giovani e allenata dall’ex tecnico della juniores della Romulea.

Dunque, i ragazzi di mister Cafarelli, dovranno stare molto attenti perché, come dice l’ex allenatore della Romulea “il Duepigreco è una compagine molto giovane che corre a mille all’ora.

Sono ragazzi molto bravi che giocano in velocità e sanno tenere molto bene la palla”.

Ma Cafarelli, conoscendo molto bene questa squadra, ha preso in settimana le giuste contromisure e ha svolto gli allenamenti puntando a opporsi, ai giovani virgulti romani, nella maniera tattica più idonea.

«Sarà una partita molto difficile - continua Cafarelli - perché loro corrono tanto, hanno un bravo allenatore e dobbiamo stare molto attenti, non sarà una gara facile. Dai miei ragazzi chiedo intensità, perché non basterà solo l’esperienza per battere il Duepigreco, ci vuole voglia e fame di vincere le partite, l’esperienza se non è condita dall’abitudine non serve a niente. Se vogliamo vincere dobbiamo muovere bene il pallone e su questi in settimana abbiamo lavorato tanto. Dobbiamo avere i giusti tempi di gioco, sfruttare gli spazi e mantenere il nostro assetto offensivo come facciamo ormai da diverse settimane. Noi abbiamo la nostra identità e quindi dobbiamo mantenerla e continuare sulla nostra strada. Chiaro che in ogni partita dobbiamo prendere degli accorgimenti contro l’avversario di turno, ma noi dobbiamo avere il nostro marchio di fabbrica e cioè correre, costruire gioco, aggredire l’avversario. Stiamo migliorando sotto l’aspetto fisico a lunga durata, io propongo un lavoro duro che non tutti i giocatori di questa categoria sono abituati a fare, ma vedo che i giocatori stanno aspprendendo bene questa cosa».

Per la gara odierna saranno assenti per infortunio Catraccia, Scudi e Polidori.

