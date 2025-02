Finisce in parità (1-1) così com’era successo nella gara di andata, il derby tra Santa Marinella e Tolfa. Una bella gara tra due squadre che esprimono un ottimo calcio, molto valida tecnicamente, ma anche molto corretta sotto l’aspetto agonistico. Un pari giusto, che forse accontenta più i padroni di casa che non gli ospiti, che distanti 10 punti dalla capolista puntavano ovviamente alla vittoria. Considerato comunque il pareggio tra Ronciglione e Ostiantica e la sconfitta dell’Atletico Salario Vescovio con il Pianoscarano, il Santa Marinella conserva sette punti di vantaggio sulla coppia Grifone Gialloverde-Ostiantica e dieci lunghezze sullo stesso Tolfa.

LA CRONACA. La partita inizia con un Santa Marinella più propositivo, che al 19’ manca una clamorosa occasione da gol con Gaudenzi, che supera il portiere con un pallonetto ma la sfera va oltre la traversa. Al 22’ i locali vanno in gol con Brutti, grazie ad un perfetto assist di Orlando. Il Tolfa comunque non sta a guardare e nella ripresa libera le staffe e prende in mano il pallino del gioco creando difficoltà ai locali, costretti sulla difensiva. Al 22’ Martinelli si rende protagonista di una gran girata in area ma la sfera finisce sul fondo. Al 25’ il Tolfa pareggia con una incornata sottomisura di Martinelli e al 35’ sfiora il colpo grosso con Fagioli, che da due passi dalla porta non trova di testa il bersaglio.

IL COMMENTO DEL TECNICO FRACASSA: «GIUSTO IL PAREGGIO». «È stato un derby che è finito così com’era finito quello di andata - afferma l’allenatore Daniele Fracassa - è stata una partita molto equilibrata nonostante oggi avevamo diversi giocatori in condizioni fisiche precarie come Gentili, Cerroni, Caforio e Gallitano, quindi sono andati in campo stringendo i denti. È stata una partita dove il Tolfa ha fatto un ottimo possesso palla che è la loro arma e le occasioni si sono equilibrate, per cui, alla fine, il pareggio è giusto e questo ci permette di restare in testa, mantenendo lo stesso vantaggio sulla seconda. Comunque è anche da questi percorsi che si ottiene il risultato. Mi dispiace per l’infortunio a Brutti, che oltre al gol, stava giocando bene, lasciandoci senza attaccanti di riferimento. Andiamo avanti per la nostra strada con molta serenità e tranquillità, non facendo assolutamente alcun dramma».

IL DIRETTORE GENERALE LUCI: «GIOCATO UNA BUONA GARA». «Sapevamo che oggi sarebbe stata una partita dal tono agonistico molto elevato e con una certa apprensione - spiega il direttore generale Bruno Luci - perché stiamo attraversando un momento di leggera flessione dovuta ai nostri calciatori che hanno diversi problemi fisici. Ma nell’arco di un campionato è fisiologico avere una flessione psicofisica. Nonostante tutto abbiamo giocato una buona gara contro un’ottima squadra, che è in un momento positivo di risultati. Domenica avremo un'altra gara importante con l’Atletico Salaria Vescovio che è una squadra che punta quantomeno ai playoff».

IL DIRETTORE SPORTIVO DI FIORDO: «NEL SECONDO TEMPO MEGLIO LORO CHE NOI». «Oggi si sono incontrate due squadre forti - sottolinea il direttore sportivo Stefano Di Fiordo - ne è uscita fuori una bella partita a livello tattico. Nel primo tempo siamo andati in vantaggio e potevamo raddoppiare con Gaudenzi, nel secondo tempo sicuramente loro sono andati meglio. Però non avendo avuto né Brutti né Cerroni che poi è subentrato, avevamo solo due contropiedisti davanti e ci siamo abbassati un po' troppo, mentre il Tolfa doveva spingere, quantomeno per acciuffare il pari e quindi hanno fatto loro la partita. In questo momento siamo meno brillanti rispetto agli incontri precedenti, ma ci sta perché stiamo recuperando un po' di gente che era infortunata. Complimenti al Tolfa che, ripeto, è un'ottima squadra, e ai nostri ragazzi che fino all'ultimo stanno sul pezzo».

QUI TOLFA. I collinari sono usciti a testa alta dal derby, con un importante punto conquistato con cui il Tolfa resta saldamente al terzo posto con 33 punti all’attivo a tre lunghezze da Ostiantica e Grifone, entrambe al secondo posto in classifica a 36 punti, e con la soddisfazione di aver dato prova di un bel gioco. La società biancorossa, guidata dal presidente Vannicola, è soddisfatta della prestazione corale della squadra. Mister Macaluso per questa sfida non ha potuto contare su Nuti e Galletti e nemmeno su Pangi e Giovani le cui defezioni sono arrivate all'ultimo momento.

L’ANALISI DI MISTER MACALUSO: «ABBIAMO FATTO UNA GRAN BELLA FIGURA». «È stata una bella partita e abbiamo fatto una gran bella figura - spiega il tecnico del Tolfa Roberto Macaluso - andare a giocare in casa della prima in classifica e tenere il pallino del gioco in mano per ottantacinque minuti non è da tutti. Abbiamo dato dimostrazione di forza, di compattezza e di una buona organizzazione. Purtroppo siamo stati costretti a rincorrere su una disattenzione nostra, ma abbiamo reagito bene. Abbiamo fatto un gran bel secondo tempo pareggiando con Martinelli. Potevamo andare in vantaggio, ma abbiamo sbagliato un paio di occasioni e del Santa Marinella sinceramente non ricordo tiri in porta, però va bene così. Loro sono più in classifica meritatamente, mentre noi stiamo dietro e abbiamo altre ambizioni. Cercheremo di mantenere la posizione, quindi già da mercoledì contro il Morandi cercheremo di fare bottino pieno. Contro il Santa Marinella avevamo qualche assenza di troppo e qualche infortunio dell'ultimo momento, ma come al solito non ci lamentiamo. Facciamo giocare i ragazzi e siamo una squadra giovane. Oggi (ieri, ndr) abbiamo dimostrato quello che il Tolfa può fare quando si gioca a calcio, quando c'è la voglia e c'è l'organizzazione. Faccio i complimenti a tutti i miei ragazzi. Da subito archiviamo il derby e iniziamo a pensare a mercoledì alla sfida con il Morandi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA