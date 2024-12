Questa mattina alle 11, il Santa Marinella se la vedrà in trasferta con il Borgo Palidoro. Per i tirrenici è una sfida da vincere, per attaccare la quarta posizione in classifica detenuta dal Palocco che, dopo la sconfitta interna di domenica scorsa in casa, ora è ad un solo punto dai tirrenici. Vista la situazione, quello che possono fare i rossoblù da qui a fine campionato, è di cercare la migliorare la loro posizione in graduatoria, per dare un senso a questa stagione. Una stagione che era nata sotto i migliori auspici e che si era protratta con risultati ottimali per il team caro al presidente Sanfilippo. Ma un mese fa, purtroppo, tre sconfitte consecutive rimediate contro le tre ultime squadre in classifica, ha fatto crollare il castello, riportando i tirrenici con i piedi per terra. Sconfitte di cui ne hanno approfittato le dirette inseguitrici e cioè Sorianese, Urbetevere, Tolfa e Palocco, che hanno preso un margine di vantaggio tale che, a meno di un miracolo, sembra incolmabile almeno per quel che riguarda le prime due. Comunque, nonostante non ci siano le possibilità di arrivare prima in campionato, il Santa Marinella ha il dovere di fare tutto il possibile per trovare una collocazione degna del suo nome. Ecco perché la sfida odierna, diventa importante, visto che in quei sette punti di differenza tra i tirrenici e la prima in classifica, ossia la Sorienese, ci sono l’Urbetevere a 54, il Tolfa a 51, il Palocco a 48 e poi i rossoblù a 47. Basterebbe sfruttare questo turno, sperando in un passo falso di Palocco e Tolfa, per guadagnare praticamente due posizioni e di portarsi ad una lunghezza dalla terza piazza. Questo è l’obiettivo che perseguono i giocatori, che sanno berne che questo impegno va rispettato nel modo più deciso e cioè di uscire dal campo del Borgo Palidoro con i tre punti in palio.

