Si ferma la corsa alla serie B dell’ASD Santa Marinella Basket. Purtroppo, le ragazze di Coach Precetti non riescono a battere tra le mura amiche la EBR Roma (60-69) e sono costrette ad abbandonare le ambizioni di ottenere la serie maggiore. Non bastano i 3 punti di vantaggio guadagnati nella prima partita ad aiutare le tirreniche che incontrano una squadra più forte dell’andata che approfitta delle imprecisioni delle padrone di casa per portare a casa il risultato ed accedere alle semifinali. Il sostanziale equilibrio, le squadre allungate, numerosi episodi, e soprattutto un brutto terzo quarto non hanno permesso alle santamarinellesi di rientrare in partita, mentalmente e cestisticamente. La società, tutto lo staff e le giocatrici ringraziano con il cuore tutti i tifosi per il loro supporto alla società durante questa stagione sportiva che, a prescindere dallo stop di questo amaro epilogo, è stata costellata di tante soddisfazioni e partite avvincenti, sempre guidate dal calore di un pubblico appassionato a questo sport.

Parziali: 9-13; 18-13; 16-24; 17-19.

Santa Marinella: Terenzi 2, Caccamo 9, Pennesi M 8, Casciani 13, Moretti, Del Vecchio 13, Pennesi E, Rateanu 12, Bronzolino, Amalfitano 2, Marino, Maggi 1. Allenatore: Precetti. Assistente: Colucci e Telari.

