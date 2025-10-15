E’ iniziato nel migliore dei modi per la compagine tirrenica il campionato di serie D. Il Santa Marinella, ha battuto per 4 a 2 i Lupi Roma Out Sport. Vittoria importante delle ragazze di mister Lucentini anche per l'autostima del gruppo. Le giovani tirreniche, al Pala De Angelis, piazzano subito un bel poker nella prima giornata di campionato.

nizio un po' contratto delle ragazze, vuoi l'emozione dell'esordio, vuoi il fatto di giocare in un palazzetto che tutte le squadre avversarie ci invidiano, con lo scorrere delle lancette la squadra ha cominciato a macinare gioco chiudendo la prima frazione sul 3a1. Nella ripresa, non c’è stata la reazione ospite e la gara si è chiusa sul risultato di 4a2.

A segno per le rossoblù Valeria Resta e Francesca Nardecchia (autrice di una tripletta). A fine gara mister Francesco Lucentini ha commentato: «Avevamo preparato bene la partita, le ragazze in campo hanno riproposto alla perfezione tutto quello che gli avevo chiesto. Una vittoria che oltre ai tre punti è importante per l'autostima del gruppo».

