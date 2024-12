Splendida notizia per la Santa Marinella Ring. La società di pugilato sarà premiata con la Stella di Bronzo al merito sportivo da parte del Coni per l’anno 2022. Motivo del premio per questa realtà, guidata dalla presidente Loretta Telli e dal maestro Maurizio Sebastiani, è l’importante ruolo avuto per tanto tempo, dal punto di vista sportivo e soprattutto sociale. Lo scorso anno la Santa Marinella Ring ha festeggiato i suoi 40 anni di attività, anche organizzando una serata di pugilato al Pala De Angelis, con il successo di Vincenzo Picardi nel titolo dell’Unione Europea. Nell'occasione la società ricevette anche una targa ricordo dal sindaco Tidei, dalla delegata allo Sport, Marina Ferullo e dall'amministrazione comunale, che ha dimostrato la sua continua vicinanza. La volontà della dirigenza è quella di tornare ad organizzare eventi di così grande respiro quando ultimati i lavori al palazzetto dello sport.

©RIPRODUZIONE RISERVATA