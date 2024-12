CALCIO PROMOZIONE I tirrenici hanno espugnato 4-0 il campo della Longarina

Santa Marinella, quaterna secca sulla ruota di Roma

Soddisfatto mister Daniele Fracassa: «Dopo la vittoria di domenica scorsa col Civitacastellana, avevamo bisogno di dare continuità ai risultati e oggi abbiamo dimostrato di aver cominciato a prendere forma come squadra; molto contento anche per Francesco Brutti (in rete), che ha firmato in settimana e veniva da un lungo infortunio»