Non è un momento positivo per il Santa Marinella. Da squadra ammazzagrandi del girone di andata, il Santa Marinella si è trasformata terra di conquista per tutte le sue avversarie, almeno per quel che riguarda queste prime sei gare del girone di ritorno, dove ha racimolato appena sei punti. Una tabella di marcia che ha fatto dilapidare ai tirrenici ben dieci punti a favore del Grifone Gialloverde che, in un mese e mezzo, è passato da - 7 a + 3 nei confronti della squadra di mister Fracassa. Oggi pomeriggio alle 15, allo Stadio Ivano Fronti, i rossoblù hanno la possibilità di riprendersi la prima posizione, visto che di fronte si ritroveranno proprio la capolista. «È l'occasione per permetterci alle spalle questo periodo negativo – confessa il tecnico tirrenico - sicuramente è un momento molto delicato per noi. Il pareggio di Tarquinia, contro una squadra molto chiusa, non ci ha premiato. Scardinare la loro difesa è stato impossibile, se poi ci mettiamo la sconfitta interna con la Longarina, possiamo dire di aver chiuso questa prima parte del girone di ritorno in modo negativo. Contro il Grifone, abbiamo l'occasione di riscattarci. Incontriamo l'attuale capolista a cui va riconosciuto il merito di averci creduto fino alla fine, adesso però noi dobbiamo per forza rientrare nella lotta al vertice. Recuperiamo Cuomo e Caforio, che sono due giocatori per noi molto importanti ed anche Brutti che a Tarquinia ha fatto 45’ minuti e dunque sarà della gara e ci darà una grossa mano là davanti. È normale che l'assenza di Tabarini conta, ma ormai non dobbiamo farne un alibi per i nostri risultati non positivi, dobbiamo guardare avanti. Ci sono ancora dodici gare da giocare, ma adesso è arrivato il momento di cominciare a dare una sterzata a questa stagione. Dobbiamo dare una risposta forte e con il Grifone l'occasione è grossa. Gli avversari sono quotati, hanno una rosa molto competitiva, sono giocatori di categoria e quindi sono certo che sarà una bella partita. Una partita bella ma complicata, tra due squadre che lotteranno per vincere il campionato. Questa sfida potrebbe essere uno spartiacque fondamentale per il proseguo della nostra stagione».

Se allo stadio Ivano Fronti si gioca il big match della 26esima giornata, allo Scoponi va in scena un’altra partita fondamentale in chiave classifica. Il Tolfa di mister Macaluso ospita alle 15 l’Atletico Salaria Vescovio. Di fronte i padroni di casa terzi della classe e gli ospiti quinti. Per la formazione collinare una grande occasione per mettere il fiato sul collo della capolista Grifone, specialmente se quest’ultima dovesse lasciare punti sul campo di un Santa Marinella bramoso di riscatto. Attualmente i biancorossi sono a -6 dalla vetta e a -3 dalla squadra di via delle Colonie, con una gara da recuperare rispetto alle prime due del tabellone.

Prova del nove per il Città di Cerveteri, costretto a vincere per non essere risucchiato in zona retrocessione. Gli etruschi ospitano l'Ostia Antica al Galli, alle ore 15, in una gara in cui è vietato perdere a seguito di una classifica precaria. La sconfitta di domenica, molto pesante, ha demoralizzato l'ambiente, anche se oggi ai verde azzurri si chiede una prova di orgoglio per tenere accese le speranze di salvezza. Per mister Gabrielli è una gara fondamentale, i punti in palio sono significativi per ritrovare serenità e una posizione di classifica migliore, dato che i verde azzurri sono precipitati al quarto ultimo posto, figlio di undici sconfitte in quindici partite. Sugli spalti servirà il sostegno della tifoseria, molto amareggiata dopo i deludenti risultati, che stanno compromettendo una stagione che era partita con un altre prospettive. Per il Borgo Palidoro cè la trasferta sul campo del Duepigreco, squadra che si è autodistrutta, reduce da una serie di sconfitte che ne hanno condizionato la classifica. La squadra di mister Paolo Caputo sembra girare bene, ha conquistato punti prezioso nelle ultime gare, con l'obiettivo di conquistare la salvezza diretta.

