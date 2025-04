Si gioca domani pomeriggio alle ore 16 il 31° turno del campionato di Promozione. I tirrenici, dopo le due ultime sconfitte consecutive, sono scesi al terzo posto in classifica dietro a Grifone Gialloverde e Ostiantica e condividono il podio più basso con l’Atletico Salario. Come tutti sanno, la terza piazza è utile per accedere ai playoff, che era il piazzamento minimo a cui la società mirava in questa stagione. Purtroppo, però, l’incredibile serie negativa riscontrata nelle ultime dodici giornate del girone di ritorno, ha messo in dubbio anche questa opportunità. Dunque, per tentare di mantenere l’ultima posizione valida per giocare l’extra campionato e accedere alla categoria superiore, Brutti e compagni, sono obbligati a puntare alla vittoria contro il Duepigreco Roma, avversario odierno dei tirrenici. «Una gara che non ci consente di nasconderci – spiega mister Fracassa - quindi dobbiamo andare li a fare il risultato, puntando ad uno scatto d'orgoglio da parte di tutti coloro che andranno in campo. Non possiamo rimanere in balia degli eventi. Questo deve essere prioritario, deve essere la parola d'ordine e cioè lottare per un posto d'onore, per una piazza tra i play off e quindi abbiamo l'occasione di scendere in campo e riscattare la indecorosa prestazione di domenica contro il Morandi». Il mister, per questa gara, non potrà contare su Brutti e Gentili che sono stati squalificati. «Questo sicuramente peserà sull'economia della gara – conclude Fracassa - e poi c'è in dubbio anche Cerroni. Ecco, queste purtroppo, sono defezioni ma, ripeto, non devono tramutarsi in attenuanti per chi va in campo. Chi giocherà dovrà farlo con orgoglio, con spirito di appartenenza e con la massima dignità. Devono fare una prestazione di alto livello per trovare i tre punti e riportare il Santa Marinella nella posizione utile per i playoff».

