Inizia il ritiro precampionato del Santa Marinella Basket. Il gruppo si riunirà per partire alla volta del centro ritiri sportivi di Abbadia San Salvatore, in provincia di Siena. Alle ragazze della serie B si uniranno nove giovani atlete dell'Under 19, fresca di nuova costituzione. Per ragioni personali, ma in attesa di rientro, non prenderanno parte Francesca Caccamo, Claudia Maggi, che hanno ben figurato nello scorso campionato di serie C, e Rossana Boccalato accasatasi in serie A2 in quel di Porto Marghera. Saranno, invece, a disposizione di coach Daniele Precetti e del suo assistente Donato Colucci anche le nuove del gruppo ossia: il play Maddalena Moretti, la guardia Selena Marini ed il centro Elisa Rogani. Una novità questa del ritiro voluta fortemente dal presidente Raffaele Bronzolino, il quale ha voluto omaggiare le sue atlete offrendogli questa esperienza formativa sotto tutti i punti di vista ed essenziale per trovare l’amalgama giusta, elisir necessario per affrontare un campionato lungo e faticoso come quello prossimo.

