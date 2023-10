Torna in campo il Santa Marinella Basket che alle 18 sarà impegnata nella seconda giornata del campionato di serie B femminile in casa dell'Elite Basket Roma. Romane che all'esordio hanno vinto a Viterbo contro la Domus Mulieris 54 a 48.

Tra le santamarinellesi tanta la voglia di mettersi subito alle spalle la prima uscita con la sconfitta casalinga subita per mano dell'Esquilino Basket.

«Non sarà una partita facile come tutte quelle che abbiamo in questo primo mese e mezzo di campionato - analizza coach Daniele Precetti - Elite è una squadra attrezzata e che già durante un'amichevole di precampionato ci avevamo messo alla prova. Noi in settimana ci siamo allenati bene e quello che possiamo fare è solamente crescere partita dopo partita. Non possiamo avere approcci troppo soft e deboli mentalmente come quello di domenica scorsa. Per far sì che questo che non avvenga è giocare partita dopo partita e crescere in esperienza considerato anche che la maggior parte del nostro roster non ha mai disputato questa categoria».

©RIPRODUZIONE RISERVATA