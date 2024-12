Reduce da cinque vittorie in sei partite, il Santa Marinella, viaggia oggi alla volta di Ostia, per affrontare, nel pomeriggio alle 15, il Rodolfo Morandi, formazione collocata al sesto posto in classifica con 15 punti in nove gare, cinque in meno dei rossoblù che occupano il secondo gradino della graduatoria del girone A del campionato di Promozione. Una gara difficile per i tirrenici, in quanto, i lidensi, si rendono particolarmente pericolosi quando giocano tra le mura amiche. La capolista Duepigreco Roma, che vanta 22 punti, ospita il Pianoscarano che ha gli stessi punti del Santa Marinella, mentre l’altra seconda, cioè il Grifone Gialloverde, gioca in casa con il Cerveteri. Ovviamente, l’imperativo dei rossoblù, è quello di uscire imbattuti dal campo del Morandi. «È una trasferta molto difficile - dice mister Fracassa - una trasferta contro una squadra esperta, che conosce bene questa categoria di cui è protagonista da tanti anni. Ha alternato campionati buoni, ad altri di medio alta classifica. Noi andiamo là con qualche defezione, purtroppo abbiamo squalificato Samuele Cerroni, che ha preso dal giudice sportivo tre turni e poi c'è indisponibilità di Gentili, che ancora non è rientrato per un problema al polpaccio. Torna invece a disposizione Monteneri. Per quanto riguarda la gara, posso dire che da parte nostra vogliamo dare continuità a questa striscia di risultati positivi, perché saremo chiamati a due domeniche importanti. Oltre al Morandi, la prossima domenica in casa affronteremo il Duepigreco Roma capolista, quindi sappiamo tutti, sia la squadra, sia la società che i tifosi, che queste due gare ci diranno veramente che campionato faremo. Noi vogliamo stare lassù a tutti i costi. Vogliamo cercare di fare punti già da oggi, e chiaramente l'intento è sempre quello di andare a fare una gara per portare via l'intera posta in palio. Poi, chiaramente, le partite prendono una piega, o positiva o negativa, ma quella va valutata al momento. Però noi siamo pronti». «Ci siamo allenati bene - conclude Fracassa - diciamo che a parte le due defezioni, gli altri ragazzi stanno bene e sono tutti a disposizione. Ovviamente, mi aspetto da chi sostituirà Cerroni e Gentili, una grande prova».

