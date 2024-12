Una gara importante per il futuro del Santa Marinella di mister Fracassa. I rossoblu, infatti, affronteranno alle 11,15 allo Sport’s Campus al km 31 della Pontina, l’Indomita Pomezia, squadra che viaggia al 14esimo posto in classifica con otto punti nel carniere.

Tabarini e compagni, con i loro 14 punti, sono al terzo posto della graduatoria, dietro solo a Duepigreco Roma e Ostiantica.

Una vittoria, quindi, consentirebbe ai tirrenici di poter agguantare la seconda piazza, qualora i lidensi non vincessero la sfida casalinga con l’Atletico Salaria.

Per la partita di oggi, che inizierà un quarto d’ora più tardi rispetto all’orario previsto di solito, il tecnico non potrà disporre dello squalificato Gallitano che deve scontare la seconda giornata che gli è stata affibbiata dal giudice sportivo, Monteneri infortunato e poi anche Di Stefano che ha una contrattura al collo.

«Per quanto riguarda la gara - dice mister Fracassa - sarà una trasferta con un coefficiente di difficoltà molto alto, perché l'Indomita Pomezia di solito è una squadra che tende a fare il meglio del suo campionato specialmente in casa, in quanto hanno un tifo organizzato che li sostiene. È una squadra molto fisica e esperta e quindi vorrà far prevalere la sua forza giocando a Pomezia. Questo noi lo sappiamo e siamo consapevoli che affronteremo una squadra difficile che ha un sistema di gioco fondato sul tre-cinque-due, però noi ci siamo preparati sulle contrapposizioni. I ragazzi sanno benissimo quello che devono fare. La squadra sta bene ed è in salute. La vittoria di domenica con la Pescia Romana, diciamo, ci ha dato ancora più certezze di quelle che avevamo, quindi vogliamo continuare su questo trend. Ma per fare un campionato di vertice, non basta soltanto vincere in casa, ma devi anche fare dei risultati importanti in trasferta e questa, secondo me, è l'occasione per fare risultato. Ecco, mi aspetto una prova di carattere da parte dei ragazzi, in particolare dei difensori, per cercare di ridurre quel gap che ci porta a prendere gol troppo facilmente».

