Da oggi Santa Marinella è il fulcro della vela a livello internazionale. Sono iniziate, nello specchio acqueo antistante il porto turistico, le regate relative alla selezione interzonale Optimist, un evento cruciale per la qualificazione ai campionati europei e mondiali, che si chiuderà domani. Oltre 120 giovani velisti, provenienti da Sardegna, Toscana e Lazio si stanno sfidando in una competizione che offre spettacolo ed emozioni. Dopo il successo della regata zonale Ilca e del campionato invernale Derive, Santa Marinella conferma la sua vocazione per gli sport velici, ospitando la classe Optimist, fucina di talenti che ha visto nascere campioni come Marco Gradoni, vincitore della Youth America's Cup al timone di Luna Rossa. L'evento è frutto della sinergia tra il Marina di Santa Marinella, guidato dall'avvocato Antonio D'Amelio e il Planet Sail Bracciano di Gabriele Ponzi e Lorena Avincola, con il supporto delle autorità locali e portuali. La Federazione Italiana Vela del Lazio, presieduta da Carlo Cacioppo, ha espresso il suo pieno sostegno all'iniziativa, al circolo organizzatore e al suo team in acqua coordinato dal direttore sportivo Marco Midolo. «Siamo orgogliosi di ospitare un evento di tale prestigio - ha dichiarato il Sindaco Pietro Tidei - Santa Marinella si conferma una location ideale per gli sport velici, grazie alle sue condizioni meteo favorevoli e alla qualità delle strutture. Questa competizione rappresenta un'occasione unica per i giovani velisti di inseguire i loro sogni e per la nostra città di promuovere i valori dello sport e della sana competizione».

La cerimonia di premiazione si terrà domani pomeriggio alle ore 17 sulla terrazza panoramica del porticciolo, alla presenza delle autorità locali.

