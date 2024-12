Continua la campagna acquisti del Santa Marinella, tesa a rinfoltire la rosa rossoblu. La società ha dato il benvenuto all'esterno di fascia classe 2003 Flavio Zagami, lo scorso anno prima al Pescia Romana, poi in Toscana con l’Orbetello.

«Sono un tornante a tutti gli effetti - spiega Zagami - con esperienze in Promozione con il Pescia Romana, poi al secondo anno ho dovuto lasciare per lavoro e gli ultimi sei mesi del campionato li ho fatti con l’Orbetello in seconda categoria».

Come ha preso la scelta del Santa Marinella nel volerla nel suo organico?

«Una notizia inaspettata per me, perché venivo da una stagione un po' complicata con il fatto che ero andato via da Pescia Romana a metà anno per problemi lavorativi, poi sono passato all’Orbetello e purtroppo anche lì, col lavoro, è stato un po' un problema e quindi mi son dovuto fermare qualche mese prima della fine della stagione, ma mister Daniele Fracassa ha pensato a me e come ripeto è stata una cosa inaspettata ma ho detto subito di si perché vengo in una società importante».

Ha avuto rapporti in passato con il nuovo allenatore del Santa Marinella?

«No, non abbiamo mai lavorato insieme, probabilmente mi ha visto sul campo qualche domenica oppure in qualche partita di allenamento e avrà visto qualcosa in me».

Quali sono le sue caratteristiche da giocatore di fascia?

«Sono un giocatore che corre su tutta la fascia e che da tutto quello che ha. Si cerca sempre di fare il bene prima di tutto per la squadra poi per me personalmente».

Dunque non ha problemi di carattere lavorativo per impegnarsi a tempo pieno con questa squadra?

«Certo che no. Sono di Civitavecchia e quindi sto a due passi da casa. Il fatto è che avevo cambiato lavoro da poco, quello ha influito, ma adesso ho trovato una quadratura personale e credo che non ci saranno problemi».

Si trova davanti ad un nuovo impianto in sintetico, fatto da una società ambiziosa.

«Sto in una società che ha grandi ambizioni e un forte spessore tecnico, insomma una società importante che conta su un grande organico. Cercheremo di raggiungere gli obiettivi prefissati».

Che cosa vuole dire ai suoi nuovi tifosi?

«Speriamo di ripagare tutte le loro aspettative e di raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo posti».

