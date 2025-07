È iniziato con il botto il calciomercato per il Santa Marinella. Dopo il deludente finale di stazione che ha visto i tirrenici ottenere un magro quarto posto, il tecnico, d’accordo con la dirigenza, ha deciso di rivoluzionare l’organico. Ha detto addio il portiere Antonelli che ha deciso di smettere, mentre hanno salutato Simone Trincia, Alessandro Caforio, Riccardo Serpieri, Valerio Gentili e Iacopo Gaudenzi, Flavio Zagami, Lorenz Mitch, Stefano Vecchiotti, Roberto Butuc, Lorenzo Monteneri. Riconfermati invece Alessio Gallitano, Francesco Cuomo, Paolo Polidori, Augusto Buonanno, Alessio Tranquilli, Samuele Cerroni, Peppe Tabarini, Lorenzo Orlando, Francesco Brutti, Simone Notari, Alessandro Rosso, Tiziano Alessi e Federico Scala. Ieri, la società, ha annunciato che ha tesserato Federico Galluzzo, un mediano ex Tolfa e Cerveteri, Dario Lucchetti dal Parioli in Eccellenza, Michele Arseni, Gianluca Melone sempre da Cerveteri, Alessio Del Mastro, classe 2004 ex Pomezia, Carlo Coronas portiere classe 2006 dal Certosa. I primi veri acquisti sono arrivati ieri con la firma di Arseni e Galluzzo. Arseni è difensore laterale sinistro classe 1998 che ha già vestito la maglia rossoblu nel 2021/2022.

«L’anno scorso sono stato con l’Atletico Monterano in prima categoria, ma precedentemente con il Cerveteri e ancora prima con il Santa Marinella - racconta Arseni - ho seguito le vicende di questa squadra nel campionato appena terminato e devo dire che meritava sicuramente qualcosa in più. Credo che in tutti ci sia la voglia di far bene e di riscattarsi delle sfortune dello scorso torneo e puntare ad un campionato di alto livello. Ai miei nuovi tifosi prometto il massimo dell’impegno, della presenza e del sacrificio in campo». Anche Federico Galluzzo vuole lasciare la sua impronta in questa squadra. Federico Galluzzo, classe 2001, centrocampista, calciatore di provata esperienza con tanti campionati di Promozione alle spalle. Ha giocato con il Cerveteri, il Palidoro, il Ladispoli in Serie D e a Tolfa. «Mi sento un centrocampista difensivo - dice Galluzzo - ma anche uno che imposta. Conosco il Santa Marinella tanto che lo scorso anno ci ho giocato cinque volte contro. Era una squadra molto forte ma poi alcune cose non sono andate bene e non è riuscita a ottenere l’obiettivo prefissato. Mi aspetto quest’anno un campionato di vertice, considerati i nuovi acquisti fatti dal direttore sportivo».

