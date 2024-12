Ancora una vittoria e, grazie anche ai risultati delle formazioni di testa, ancora un passo in avanti che rimette in corsa il Santa Marinella per il salto di categoria. Un successo esterno in casa del Canale Monterano maturato grazie alla rete al minuto 77 di bomber Peppe Tabarini. Partita contratta a causa delle condizioni del campo che hanno agevolato i padroni di casa.Tuttavia il Santa Marinella non è rimasto a guardare e già nei primi minuti ha avuto un paio di occasioni per segnare.

Soddisfatto della prova dei suoi mister Cafarelli: «Partita molto complessa per la situazione di campo. La squadra è stata brava a capire i messaggi. Durante la settimana avevamo preparato una gara diversa dal solito per via delle condizioni del terreno di gioco. È stata una sfida sulle seconde palle e sulle occasioni. Ad inizio match abbiamo sciupato due ottime opportunità per mettere il naso avanti e quindi l’abbiamo portata alle lunghe. Alla fine è stato un batti e ribatti di occasioni e fortunatamente siamo usciti vincitori. Un campo del genere azzera completamente i valori tecnici e quindi aver portato a casa il risultato dimostra una bella prova di carattere. Una domenica molto importante perché abbiamo anche accorciato la distanza dalle prime».

Grazie a questi tre punti i tirrenici volano a quota 35, a solo cinque lunghezze dalla capolista Urbetevere.

©RIPRODUZIONE RISERVATA