Dopo il tracollo subito mercoledì in Coppa Italia contro il Borgo Palidoro, il Santa Marinella, torna in campo stamani alle 11 per la sesta giornata di campionato, allo Stadio Ivano Fronti, dove affronterà il Tarquinia.

Una gara che sa di rivincita per i tirrenici, alla prestazione negativa in coppa.

Di fronte ci sarà una squadra che viaggia al 12° posto in classifica con cinque punti nel carniere. Dunque, per evitare ulteriori passi falsi, Tabarini e compagni devono puntare alla vittoria.

«Prima di tutto c'è da riscattare immediatamente la brutta figura fatta mercoledì in Coppa Italia contro il Borgo Palidoro - dice mister Fracassa - è vero che la competizione se sei in grado di farla è sempre molto affascinante, ma se non sei preparato per questi eventi, ha le sue fragilità. Ovviamente si può anche uscire dalla coppa, ma bisogna farlo sempre con onore, giocando al massimo, cosa che non abbiamo fatto contro il Borgo Palidoro. Siamo stati molli, sbagliato l'atteggiamento e di questo ho parlato con i ragazzi nell'allenamento di rifinitura. Loro hanno capito perfettamente quello che è successo, quindi ho chiesto un pronto riscatto, visto che da ora punteremo tutto sul campionato. Chiaramente la settimana tipo verrà presa come devono essere gli allenamenti del martedì, del mercoledì e del venerdì. Ovvio che quando giochi in coppa ti condiziona la rifinitura e la squadra non la puoi allenare bene e di conseguenza prepari male le partite della domenica. Ora in questa competizione non ci stiamo più e quindi ci concentreremo e ci butteremo a capofitto sul campionato e da domani mi aspetto una reazione rabbiosa contro il Tarquinia per stare nei piani alti della classifica. Questo è l'obiettivo mio, è l'obiettivo della società e quindi le aspettative vanno rispecchiate in base al parco giocatori che abbiamo acquistato in estate. Quindi domani ci sarà sicuramente un Santa Marinella agguerrito, un Santa Marinella con voglia di riscatto, che vuole fare assolutamente il risultato pieno».

