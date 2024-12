Nella 27esima giornata del campionato di Promozione girone A il Santa Marinella sarà impegnato alle 11 allo Stadio Fronti, nella gara con il Pescia Romana, una sfida che assume un’importanza fondamentale in vista dell'attacco che stanno portando i tirrenici alla seconda e terza forza del girone, che sono distanti appena quattro punti. Ovviamente non potrà avverarsi questa domenica il fatidico sorpasso, ma il risultato è propedeutico alle prossime due sfide del girone che vedranno l'Urbetevere impegnato in casa del Castel S.Elia alla ricerca dei punti salvezza, mentre il Tolfa, domenica prossima, ospiterà allo Scoponi proprio la squadra di mister Cafarelli. Due turni fondamentali che potrebbero portare i rossoblu al secondo posto. Prima di queste gare, comunque, c'è da pensare al Pescia Romana che sicuramente non andrà a Santa Marinella a fare una passeggiata al mare. I viterbesi sono attestati al sesto posto con 36 punti, ma questo non li toglie dal pericolo retrocessione in quanto, nei playout, saranno coinvolte (a parte le due ultime in classifica gia spacciate) anche altre tre squadre. Dunque anche per il Pescia la partita assume un’importanza fondamentale. Dopo la scoppiettante vittoria conquistata domenica scorsa in casa del Borgo Palidoro, con una tripletta dell'attaccante Martinelli, il tecnico tirrenico, riproporrà la stessa formazione vincente, cercando di partire all'attacco sin da subito per mettere al sicuro i tre punti. «Siamo tornati ad essere la squadra più prolifica in attacco - dicono dalla società- dopo le brutte sconfitte subite con le tre ultime in classifica, ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo detto che cosa volevamo fare da qui al termine della stagione. Abbiamo capito che possiamo ottenere un onorevole secondo posto, sempre che, torniamo a giocare come abbiamo fatto prima di un mese fa. La risposta dei ragazzi c'è stata e abbiamo ottenuto un bel successo con il Borgo Palidoro. Ora dobbiamo dare continuità ai risultati. Se lo facciamo possiamo batterci per arrivare sul podio».

