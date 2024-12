Reduce da sei vittorie nelle ultime sette partite, il Santa Marinella affronta alle 11 allo Stadio Ivano Fronti il Duepigreco Roma, squadra terza in classifica distante dalle tre capolista Santa Marinella, Pianoscarano e Grifone Gialloverde appena un punto.

Dunque è da considerare un vero e proprio scontro diretto.

I romani, hanno ottenuto i punti in classifica, grazie a cinque vittorie fatte nelle gare in trasferta e quindi è facile intuire che il confronto di oggi, per i rossoblu, non sarà facile.

«Affrontiamo una squadra composta da giocatori giovani, e di qualità - dice mister Fracassa - per loro parlano i numeri. Hanno fatto cinque trasferte e cinque vittorie con diciotto gol realizzati e fanno della pressione la loro forza. Hanno grande voglia di giocare e sono spregiudicati nel loro atteggiamento quindi bisognerà fare molta attenzione. Noi siamo il Santa Marinella e sappiamo che abbiamo un'occasione importante, giochiamo in casa in uno scontro diretto e quindi dobbiamo fare punti per rimanere nei piani alti della classifica e chiaramente anche per tenere a distanza una diretta concorrente, che sta dimostrando con i fatti di avere i numeri per rimanere nelle prime posizioni. Per questo incontro, purtroppo, abbiamo qualche defezione. Mancherà Caforio che domenica si è infortunato a Morandi e che rimarrà inattivo per un'altra settimana, per questo brutto infortunio alla caviglia, poi c'è Gentili che ancora non ha recuperato e non ci sara neppure Cerroni che dovra scontare la seconda giornata di squalifica. di Samuele Cerroni. Quindi saremo un po' corti, però sono convinto che chi sostituirà gli assenti si farà trovare pronto. Anche il reparto offensivo sta andando bene. Questa settimana ci siamo allenati molto forte sulle contrapposizioni, per adottare contro la Duepigreco una forte pressione sin dall'inizio. Il gruppo sta in fiducia perche l'alta classifica dà sempre stimoli e energie mentali positive. Quindi sarà una partita complicata ma da vincere assolutamente».

