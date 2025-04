Quello di oggi è un turno importante per il Santa Marinella. La giornata infatti mette di fronte la prima in classifica e cioè il Grifone Gialloverde, all’Atletico Salaria, seconda del girone che vanta gli spessi punti del Santa Marinella.

Quindi, aggiudicandosi la sfida di questa mattina alle 11 all’Ivano Fronti contro il Ronciglione, i tirrenici potrebbero sfruttare un eventuale passo falso della squadra di Piazza Vescovio per conquistare in solitaria il secondo posto più alto del podio.

La partita non dovrebbe riservare sorprese per i tirrenici, in quanto, i viterbesi, sono ultimi in classifica e i locali recuperano i due squalificati Gentili e Brutti e Cerroni, che mercoledì era assente. Ma sono indisponibili oltre a Tabarini, Polidori, Monteneri e Orlando.

«Orlando purtroppo ha risentito di una distrazione al bicipite femorale nella partita contro la Duepigreco – dice mister Fracassa - e pensiamo che ne avrà almeno per due settimane. Comunque, fortunatamente, c'è la sosta di Pasqua e quindi cercheremo di recuperare Orlando per le prossime gare. Adesso bisogna vedere i giocatori che sono più in forma da mandare in campo perché siamo nel finale di stagione e serve uno sforzo da parte di tutti, ma chiaramente manderò in campo chi sta meglio, sia a livello fisico, atletico e mentale soprattutto. Perché servono motivazioni per fare bene, ne servono tante quindi noi dobbiamo lottare per arrivare il più in alto possibile, nei primi posti per i playoff e questo è l'obiettivo minimo. Chiaramente arriva un Ronciglione che è ultimo in classifica e gli manca solo la matematica certezza per retrocedere e per noi è un'occasione da non farci sfuggire. È una partita che va impattata col massimo impegno, perché le partite poi si devono giocare tutte. Ce lo insegnano gli scivoloni che abbiamo fatto con Longarina e Morandi e non deve succedere più nella maniera più assoluta. Ecco quindi mi aspetto continuità dopo l'ottima prestazione di mercoledì».

