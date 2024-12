La 22esima giornata del campionato di Promozione laziale riserva una brutta sorpresa al Santa Marinella. I tirrenici, infatti, cadono inaspettatamente sul campo del fanalino di coda del Castel S. Elia: al triplice fischio è 1 a 0 per i padroni di casa. Amara, anzi amarissima, la sconfitta per il Santa Marinella, che anche in virtù della vittoria della Sorianese sull’Urbetevere manca l’occasione di accorciare a -2 dalla vetta, ora distante ben cinque lunghezze.

Queste le parole a fine gara del tecnico rossoblu Cafarelli: «Sconfitta molto pesante contro un avversario alla portata. Le condizioni del terreno hanno fatto saltare i valori in campo. Dispiace che così come col Tarquinia abbiamo subito ancora un gol su calcio da fermo. Abbiamo lavorato molto su questo tipo di situazioni e abbiamo anche ottimi saltatori, quindi non capisco. Abbiamo avuto delle occasioni ma non è stata certo la nostra miglior partita».

©RIPRODUZIONE RISERVATA