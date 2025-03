Brutta prestazione esterna del Santa Marinella che sul campo del Tarquinia non va oltre lo 0-0 e perde ulteriore terreno dalla capolista Grifone Gialloverde che si è imposta sul Pianoscarano per 4-0 ed ora ha tre punti in più dei tirrenici. È stato un Santa Marinella che ha mostrato limiti nel gioco in velocità che di fatto non ha permesso di sfruttare tutto il suo potenziale offensivo dove, sia Trincia che Cerroni, non hanno avuto opportunità da gol. Ma sul fronte opposto i padroni di casa hanno messo in campo il giusto atteggiamento agonistico che in alcuni momenti della partita hanno creato difficoltà alla retroguardia ospite. Alla fine un pareggio giusto che accontenta la squadra di casa ma non certo gli ospiti che perdono un’altra occasione per restare ancorati alla capolista. Al 12’ prima occasione della partita che capita a Buonanno che, da posizione decentrata, colpisce la traversa. Al 35' è Pastorelli a chiamare in causa Antonelli con un rasoterra insidioso che il portiere tocca in angolo. Al 34’ del secondo tempo, Gentili di testa, sfiora il palo. Al 44’ il Tarquinia manca la più clamorosa delle palle gol. Bucri entra in area, si libera del suo avversario e di destro tira a colpo sicuro ma la sfera fa tremare la traversa. Un minuto dopo l'occasione capitale a Trincia ma l'attaccante si fa respingere il tiro dal portiere.

IL TECNICO FRACASSA: «DOBBIAMO ESSERE PIÙ CATTIVI». «Il problema è che non siamo riusciti a scardinare il muro difensivo del Tarquinia - spiega mister Fracassa - ci abbiamo provato in tutti i modi, specialmente il secondo tempo, mettendo tutti gli attaccanti in campo e rischiando anche qualcosina, ma alla fine le linee di passaggio erano chiuse. Dobbiamo essere più cattivi per scardinare queste situazioni e per indirizzare le gare. Quindi ne è uscito un pareggio amaro, che ci porta adesso a preparare la partita di mercoledì con il Grifone Gialloverde, che ora diventa fondamentale. Purtroppo le assenze di Cuomo e Caforio sono state pesantissime. È un momento molto delicato per noi, però dobbiamo rimanere uniti e cercare di recuperare più giocatori possibili per arrivare al rush finale. Mercoledì contro il Grifone ci vuole un atteggiamento più incisivo e visto che giochiamo in casa cercheremo di fare nostra la gara».

IL DIRETTORE GENERALE BRUNO LUCI: «DOBBIAMO ACCETTARE LA REALTÀ DEI FATTI». «Oggi i ragazzi - commenta il direttore generale Bruno Luci - nonostante l'impegno non sono andati in gol anche perché hanno trovato un buon Tarquinia, che ha fatto un'ottima gara chiudendoci tutti gli spazi necessari per poter scardinare la loro difesa e quindi crediamo che sia un pareggio che che ci va stretto. Però dobbiamo accettare la realtà dei fatti. Adesso tutti sono alla ricerca di punti, compresi noi. Quindi dobbiamo avere un atteggiamento più consono alla situazione. Mercoledì avremo uno scontro diretto che possiamo dire sia decisivo, anche se mancano ancora tante partite alla fine del campionato. Contro il Grifone dobbiamo cercare di fare nostra la partita visto che giochiamo sul campo amico e di fronte al nostro pubblico. Dobbiamo dare una dimostrazione di forza e esternare l'atteggiamento che ci ha contraddistinto nella prima parte del campionato. Siamo sempre secondi, anche se abbiamo perso qualche punto dal Grifone, ma il campionato è lungo e mercoledì c'è una partita che possiamo dire sia decisiva per accorciare le distanze dalla capolista».

