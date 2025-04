Ancora una vittoria per Santa Marinella Basket, che sconfigge 50-41Montesacro. Una partita intensa al PalaCarducci, durante la quale entrambe le squadre hanno dimostrato di voler portare a casa il risultato senza mollare nemmeno per un secondo. Pur essendo 9 i punti di scarto sul tabellone a fine partita, le ragazze ospiti sono state sempre a pochi punti di distanza dalle santamarinellesi, senza mai abbandonare la mentalmente la partita e riuscendo anche a superare la squadra di casa. Parte forte Santa Marinella, con un parziale di 8-0. Ma Montesacro, guidato dalla Salvarezza (18 punti), si mostra pronto a non voler cedere terreno e rientra subito in partita chiudendo il primo quarto 14-10. Il punteggio è basso, entrambe le difese sono attente e serrate. Il campo sembra quasi una scacchiera nel secondo quarto, ed entrambe le squadre dimostrano nervi saldi e determinazione, concludendo con poche realizzazioni: 8-9 per le ospiti. All’intervallo lungo il punteggio è di 25-23, solo due punti che al rientro in campo pesano sulle ragazze di Precetti, un po’ tese, orfane di Elisa Rogani, infortunatasi nel secondo quarto. Si riprende la partita e le romane guadagnano rimbalzi in attacco e mettono a segno qualche canestro importante. Santa Marinella non rimane a guardare, difende con energia e Caccamo (top scorer, 20 punti) ci mette del suo, ma il gioco è sempre un po’ sofferente e il terzo quarto si chiude con un parziale negativo (11-13). Siamo su un punteggio di 36-37 e Coach Precetti deve suonare la carica per spronare le ragazze a dare il tutto per tutto. Le tirreniche registrano il messaggio e alzano il pressing per spezzare il ritmo. Nell’ultima parte del quarto, pur con l’infortunio di Michela Pennesi, le tirreniche mantengono la lucidità e con una buona circolazione di palla riescono a trovare la via del canestro. Il resto lo fa la freddezza nella realizzazione dei tiri liberi in bonus. Il punteggio di 50-41 sancisce la vittoria in una giornata povera di canestri, ma densa di impegno, sudore e tanto cuore che conferma come il gioco di squadra sia la soluzione migliore nei momenti di difficoltà. A prescindere dal risultato, si tiene a sottolineare come anche questa partita con le ragazze della Montesacro Roma sia stata caratterizzata dalla correttezza e dalla sportività in campo, valori che sarebbe bello diventassero la costante delle giornate sportive per ogni categoria.

