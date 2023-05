Si consumerà questa sera alle 19 presso la palestra Colle La Salle, l’ultimo capitolo della stagione 2022-2023 dell'Asd Santa Marinella Basket che sul parquet romano sarà impegnata nella finale del campionato di serie C femminile contro la Roma Team Up. Con la qualificazione per il prossimo campionato di serie B già in tasca, le ragazze di coach Daniele Precetti, affronteranno una delle compagini che maggiormente ha impressionato in questo campionato, capace di saper vincere tutte le gare del torneo e poi dei play off. «Sarà una sfida non semplice ma vogliamo chiudere per il meglio - analizza coach Precetti - la Roma Team Up è una squadra con un roster che vede elementi del Roma Basket Under 19 che ha vinto lo scudetto. Noi però come sempre daremo il massimo». La stagione agonistica si chiuderà quindi in serata, ma la festa dell'Asd Santa Marinella continuerà già da domani, quando, alle 17, alla sede comunale, sarà premiata dall'amministrazione comunale del sindaco Pietro Tidei in attesa della grande festa in programma domenica 11 giugno.

