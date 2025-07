L’indiscrezione che circolava da giorni è diventata realtà. Stefano Ballarini è entrato a far parte del gruppo della Nazionale italiana universitaria che parteciperà alle Universiadi. La Federnuoto ha diramato l’elenco degli azzurrini che saranno protagonisti all’evento che si terrà in Germania, a Duisburg, dal 14 al 27 luglio. Tappa di avvicinamento fondamentale sarà il collegiale previsto ad Ostia dal 7 al 14 luglio. In azzurro Ballarini troverà anche un suo compagno di squadra all’Olympic Roma, ovvero Federico Patti, con il quale ha potuto festeggiare la promozione in serie A1 dello scorso anno al Foro Italico e la salvezza ottenuta quest’anno nella massima divisione dopo i benevoli rigori di Firenze della sfida playout contro la Florentia.

Grandissima la soddisfazione per Ballarini, visibilmente emozionato per la notizia che dà ulteriore lustro allo sport santamarinellese. Non solo: in Nazionale universitaria, il centroboa ritroverà anche il tecnico Mario Fiorillo, chiamato a dirigere la selezione italiana dopo gli importanti risultati ottenuti insieme proprio con l’Olympic Roma. L’esordio è previsto per il 18 luglio alle 12.45 contro la Cina. Nel girone ci sono anche Corea del Sud e Georgia, in un girone dove gli azzurri sembrano la chiara favorita.

«Sono contentissimo di aver ricevuto questa notizia – dichiara Stefano Ballarini – indossare la calottina della Nazionale italiana è sempre un motivo di orgoglio. Sono felice di farlo per un evento importante come le Universiadi. Santa Marinella mi ha dato un supporto importante, perché proprio nella mia città di origine ho cominciato a muovere le prime bracciate in piscina e da lì è cominciato il mio percorso, che mi ha consentito di arrivare fino alla vittoria del campionato di serie A2 con l’Olympic lo scorso anno ed alla conquista della salvezza in A1, avvenuta proprio nella stagione appena terminata. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato nel mio percorso di crescita, fino a Mario Fiorillo, con cui ho condiviso l’esperienza all’Olympic e che ritroverò all’evento in Germania. Spero che l’Italia arrivare al meglio possibile, magari fino in fondo, così da poter dare ancora più prestigio in una competizione che l’ha sempre vista protagonista. Spero che tutta Santa Marinella mi possa supportare alle Universiadi e possa fare il tifo per me».

