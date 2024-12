Sfida delicata quella che attende il Santa Marinella nell’undicesima giornata del campionato di Promozione laziale. I ragazzi di mister Cafarelli saranno impegnati alle 11 sul rettangolo di gioco del Nuovo Pescia Romana, formazione che dopo aver ottenuto la miseria di un solo punto nelle prime tre uscite stagionali, è stata capace di far vedere un buon calcio e conquistare ben 16 punti in sette gare. I rossoblu, dal canto loro, sono ad una sola lunghezza dalla vetta e sono indicati come una delle favorite per il salto di categoria. «Affrontiamo una squadra che sta facendo molto bene, soprattutto da quando è arrivato il nuovo allenatore, ha fatto buoni risultati anche fuori casa. Giocheremo su un campo in erba che non so in che condizioni sarà quindi anche questa è una variabile. Noi arriviamo stanchi fisicamente a questo confronto, dopo tante giornate importanti tra coppa e campionato, ma credo che conterà veramente poco, perché a livello mentale sarà assolutamente necessario avere l'approccio giusto, la cattiveria giusta, per andarci a riprendere quello che abbiamo lasciato per strada mercoledì, nonostante tutto quello che avevamo fatto vedere e che meritavamo sicuramente di vincere. Però non siamo riusciti a farlo. Sarà sicuramente una partita in cui noi dobbiamo essere bravi a cercare di gestire le loro qualità tecniche, hanno tanti ragazzi giovani molto bravi ma il nostro compito sarà quello di tenere la gestione del gioco». Per questa partita sarà assente il solo Caforio.

