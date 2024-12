Ci Siamo, dopo 52 anni di campo in pozzolana e 62 anni di storia, il gruppo sportivo della San Pio X 1962 cambia volto e nome alla sua “dimora”.

Alle 14.30, infatti, sarà inaugurato il campo in erba vera, fortemente voluto dalla dirigenza di Via dell'Immacolata, e cambierà nome da “Francesco Riccucci” a “Mario Guerrucci detto Sor Mario”.

«Come gruppo sportivo siamo a ringraziare la famiglia Riccucci e siamo stati orgogliosi di aver avuto per oltre 50 anni il nome di Francesco. Ora con il cambio del manto abbiamo voluto ricordare uno dei più importanti imprenditori della nostra città, Mario Guerrucci, che già in passato ci aveva sostenuto. La famiglia Guerrucci nelle persone di Francesca e di Fabrizio, che ringraziamo pubblicamente, ci stanno supportando dall'inizio del nostro progetto e noi abbiamo deciso all'unanimità di dedicare il nostro campo al "Sor Mario" e siamo sicuri che ne sarà orgoglioso come lo saremo noi».

