La formazione femminile della Pallavolo San Giorgio è pronta a rimettersi in gioco. Con il sorteggio ufficiale del campionato di Serie D 2025-2026, la squadra è stata inserita nel girone C e il conto alla rovescia per la nuova annata è ormai iniziato. L’inizio della preparazione è previsto tra circa un mese, in vista del primo weekend di gare, in data sabato 11 e domenica 12 ottobre. Il gruppo, guidato da uno staff tecnico giovane e motivato, affronterà una stagione impegnativa ma piena di stimoli. Il girone si presenta particolarmente competitivo, con avversarie storiche come Vbc Viterbo G, Civita Cromo, Stella Mantus e Green Volley, ma anche nuove sfide contro realtà consolidate come Asd Ostia Volley Club, Villa Flaminia Sporting Club Poolstars, Apd Tor di Quinto-Formello e Apd Marconi Stella. Non tralasciando le restanti Volley Allumiere, Team Volley 4 Strade Asd, Asc Rm 16 - SportTeam12, Asd Aurelio Sg ed Sg Volley Roma.

UNA REALTÀ IN CRESCITA NEL CUORE DI MACCARESE. La San Giorgio rappresenta con orgoglio il territorio di Maccarese, frazione costiera del Comune di Fiumicino. Negli ultimi anni, grazie ad un lavoro eccellente, è diventata sempre più un punto di riferimento per il volley giovanile e femminile della zona. Nata con l’obiettivo di promuovere lo sport come strumento di crescita personale e sociale, la società ha saputo costruire un ambiente sano e inclusivo, dove atlete di ogni età trovano spazio per esprimersi, divertirsi e competere. Non è solo una squadra, ma un vero e proprio progetto sportivo, educativo e comunitario. La partecipazione al campionato di Serie D è il frutto di un percorso che combina abnegazione in palestra, cura del vivaio e passione condivisa.

L'APPELLO AI TIFOSI. Con l’avvio della nuova stagione alle porte, dal club arriva un chiaro messaggio ai sostenitori: “Vi aspettiamo numerosi, abbiamo bisogno del vostro tifo!”. Le ragazze maccaresane sanno che il calore del pubblico può fare la differenza, specialmente nei momenti più difficili di un campionato lungo e impegnativo. L’appuntamento, quindi, è fissato per l’autunno. Maccarese si prepara a vivere un’altra stagione di grande pallavolo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA