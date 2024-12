Piazza del Popolo si è riempita di spettacolo grazie a Nissolino Atletica Latina 80 e al Comitato Provinciale Fidal Latina del presidente Giampiero Trivellato oltre a Gennaro Spina, fondatore della Pole Vault Academy che da settembre avvierà attività a Latina. Due giornate di gare inaugurate dai salti al femminile e continuati con quelli al maschile. Anche l’Atletica Alto Lazio presente all’interessante appuntamento estivo con l’allievo Andrea Spiti e con lo Juniores Riccardo Ticconi che nell’occasione tentava il minimo di partecipazione per i prossimi campionati italiani di Rieti. Bella la gara che ha messo in risalto la grande vivacità del comitato provinciale della Fidal di Latina capace di proporre una manifestazione, non semplice nella sua organizzazione, di grande spettacolarità e seguita da un grande pubblico. Terzo tra gli allievi Andrea Spiti con la misura di 3,00 metri e terzo tra gli Juniores anche Riccardo Ticconi con la misura di 3,85 metri lasciando intravedere buone potenzialità per il prosieguo della sua attività sportiva.

