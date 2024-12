La “Run4Hope” al fianco dell’Ail Viterbo. Si è corsa domenica 14 aprile anche nella Città dei Papi la staffetta podistica solidale che ha unito l’Italia da Nord a Sud. Viterbo è stata tra i capoluoghi di provincia scelti per organizzare una tappa. Promotore e animatore della manifestazione che ha unito sport e solidarietà a favore dell’Ail Viterbo Bruno Buzzi, dell’Asd Viterbo Runners.

«I fondi raccolti saranno devoluti all’associazione per sostenere i tanti e importanti servizi che svolge sul territorio a sostegno dei malati e dei loro famigliari - ha spiegato Buzzi - la grande partecipazione della manifestazione è un merito che va condiviso con Patrizia Badini e Marco Caccavello, rispettivamente presidente e referente dell’Ail Viterbo, con le Asd “Zombie Runners”, “Asd Runnner Team” e “Asd Podistica Tuscia”. Un grazie va inoltre ai Carabinieri della compagnia di Viterbo e al Nucleo operativo e radiomobile per la loro presenza».

Alla staffetta hanno partecipato podisti, camminatori e famiglie con i bambini. Accanto alla camminata classica ce ne è stata una speciale: quella con i cani che ha coinvolto tante persone con gli amici a quattro zampe al guinzaglio grazie alla preziosa collaborazione delle associazioni “Amici Animali odv Viterbo” e “Musi Sereni”.”

«È per noi fondamentale fare rete sul territorio per informare e sensibilizzare le persone sui tumori del sangue e per far crescere le attività dell’associazione - sottolineano dall’Ail Viterbo - ringraziamo l’Asd Viterbo Runners, nella figura di Bruno Buzzi, per essere stato l’artefice di una domenica di sport, festa e solidarietà».

