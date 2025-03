La Cv Volley rasenta la perfezione: espugnata anche Viterbo. Nuovo capolavoro delle ragazze di Pignatelli: successo dopo oltre due ore di battaglia. Diventano 19 le vittorie consecutive delle rossonere, sempre più vicina la vetta finale. La Comal Civitavecchia Volley continua a superare i propri limiti. Nemmeno sul parquet della rivale Viterbo si ferma la meravigliosa stagione della squadra di Alessio Pignatelli, che raggiunge la 19^ vittoria stagionale. Alla fine di una battaglia durata ore, le rossonere sono riuscite ad imporsi per 3-2, dopo un incontro che la Comal ha rischiato tante volte di vincere e tante volte di perdere. La partenza favorisce le padrone di casa, in un derby tra società amiche, ma che quando si trovano dalla parte opposta della rete sanno essere assolutamente rivali, con le viterbesi che sono subito esplosive e si aggiudicano il primo set. Arriva immediata la scossa per la formazione di Alessio Pignatelli, che capisce cosa va migliorato e ribalta la situazione, riuscendo a fare suo sia il secondo che il terzo set. Viterbo non è stata ancora debellata: le gialloblu sono una squadra attrezzata per comportarsi molto bene, anche ai prossimi playoff, e riesce nel suo intento di fermare le civitavecchiesi, che sembravano lanciate verso un successo netto, raggiungendo un pari, che costringe a doversi per forza giocare il tutto per tutto nel quinto e decisivo set. Guidozzi e compagne dimostrano ancora una volta che di che pasta sono fatte e vengono fuori nel momento del bisogno, riuscendo alla fine a spodestare un Viterbo che non ne voleva sapere affatto di essere battuto, men che meno davanti al pubblico amico. Ancora una vittoria, la numero 19 in altrettante gare, per una Comal sempre più lanciata verso i playoff e verso la ferma volontà di centrare la promozione in serie B2.

