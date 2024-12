Non è arrivata una vittoria, ma si sapeva che poteva finire così. Sconfitta all’esordio storico alle Paralimpiadi per Rosa De Marco, la ragazza palermitana residente a Santa Marinella, che è allenata dal coach civitavecchiese Enrico Galeani. Nella prima giornata del gironcino a tre l’azzurra ha ceduto alla numero uno del ranking mondiale, l’indiana Thulasimati Murugesan, che si è imposto per 2-0, vincendo i set per 21-9 e 21-11. Vittoria pienamente meritata dalla campionessa hindi, ma forse i due parziali sono più severi rispetto a quanto si è visto in campo. Dopo aver rotto l’emozione per essere presente ad una rassegna meravigliosa come quella dei Giochi, De Marco ha tirato fuori la sua grinta ed ha battagliato con l’avversaria. Dalla propria area tecnica Galeani ha più volte chiesto alla sua atleta di insistere sul gioco in lungolinea, in quanto Murugesan insisteva con variazioni, alternando lanci verticali ad orizzontali, con il tentativo di destabilizzare la condizione atletica e soprattutto mentale della ragazza che si allena a Santa Marinella. Qualche errore nelle situazioni di punteggio di parità ha inciso, forse questo è l’unico rammarico che può avere l’italiana per questa sconfitta all’esordio. L’incontro ha avuto una grande cassa di risonanza, in quanto è stato trasmesso in diretta su Rai 2 alle 14 ed ha intrattenuto anche molte persone che non hanno familiarità con questa disciplina. «Ho vissuto un’emozione grandissima - ha dichiarato Rosa De Marco ai profili della Federbadminton - è tutto bellissimo. La frase che ho ripetuto maggiormente da quando sono qui è “che bello, che bello, che bello”. È stato un match molto difficile, ma sono riuscita ad imporre alcune volte il mio gioco, questo mi ha aiutato tantissimo, soprattutto mentalmente. Mi sto preparando per la prossima partita. Sono onorata di aver portato per la prima volta il parabadminton italiano in campo ad un evento del genere. Spero di poter giocare altrettanto bene il prossimo match».

E sarà una gara decisiva quella che attende l’azzurra, visto che l’incrocio di quest’oggi con la portoghese Monteiro determinerà il passaggio alla fase successiva o l’eliminazione dalla competizione.

«Indubbiamente la nostra avversaria odierna - queste le parole dell’Head Coach Enrico Galeani - la numero uno al mondo, non ci ha permesso, come ci aspettavamo, di seguire il nostro piano di gioco però Rosa nella prima parte di entrambi i set ha lottato alla pari con la sua avversaria. In questa palestra è complicato alzare il volano, quindi i colpi come lift e clear comportano più errori e bisognava giocare più sul campo. Rosa è stata brava in questo ma ha giocato troppo veloce e questo ha avvantaggiato la sua avversaria nella seconda parte del secondo set. C’è stata poi sicuramente una forte componente emotiva, situazione normale quando sei la prima azzurra a scendere in campo nel Para Badminton, avevamo la pretesa di fare una bella figura e credo che nonostante la sconfitta non abbiamo infranto le attese. Questa partita comunque era fondamentale per giocare bene sabato contro la Monteiro, abbiamo affinato tutti i piani di gioco che abbiamo preparato e cercheremo di dare il meglio in vista di quel match».

