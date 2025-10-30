Il Ladispoli vince ancora e batte il Futbol Montesacro per 2-0 nell’andata degli ottavi di Coppa. Per sancire la definitiva guarigione forse bisognerà ancora attendere e il banco di prova ci sarà magari domenica con il Borgo Palidoro, ma questo Academy è sulla strada giusta con mister Mastrodonato che, all’esordio, aveva rifilato un 3-2 alla Dueprigreco. Se dunque i quarti di coppa sono molto vicini, considerando anche lo spessore del Montesacro, è in campionato, domenica prossima, che i rossoblu dovranno fare punti per risalire la china in una classifica deficitaria.

E si gioca ancora davanti al pubblico amico. Torna dunque il sereno in casa Academy. Ci sono diversi avvicendamenti in formazione. Somma tra i pali, difesa a 4 con Tamburrini a destra, Da Soller a sinistra, in mezzo Urbani e Cruciani. A centrocampo Felici parte a destra, sul versante opposto Facecchia, in mezzo Tasselli e Guerra. In avanti tandem inedito Fortuna-Rodio. Pelizzi, che sembrava l’unico recuperabile tra gli infortunati, non ce la fa. I padroni di casa fanno la partita ma i romani si difendono con ordine.

Al 21’ però guizzo di Felici che sguscia via sulla destra vede con la coda dell’occhio Rodio che da quella posizione non può sbagliare per la rete del vantaggio. L’Academy è in fiducia e al 24’ Fortuna non sfrutta adeguatamente un’azione di contropiede. Rodio era tutto solo in area. Al 28’ Somma è costretto a lasciare: entra Manetti. Al 37’ Tamburrini serve in profondità Fortuna che non ci arriva per un soffio. Nella ripresa i ladispolani amministrano. Al 25’ dagli sviluppi di un corner la palla arriva a Tasselli che pennella in area, Guerra è il più lesto e trafigge l’estremo difensore del Montesacro per il 2-0.

«Una partita che è andata bene anche perché l’avevamo preparata così – commenta il capitano, Leonardo Cruciani - era fondamentale non prendere gol in casa e poi magari fare un ritorno importante. La gara è andata bene, abbiamo dominato e forse avremmo meritato anche une rete in più. Non abbiamo mai rischiato. Faccio i complimenti ai ragazzi, soprattutto a chi ha giocato meno finora è si è fatto trovare pronto. Non abbiamo fatto niente, il nostro compito è di continuare così: è il percorso giusto. Siamo fiduciosi».

