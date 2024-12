Roberto Fara continua nel lavoro di allestire il suo Borgo San Martino.

Dopo le vacanze, l'allenatore di Civitavecchia, ha ripreso i colloqui con vari giocatori, valutandone i profili, in base al numero di ragazzi e al modulo di gioco. Fara appare sereno, convinto di poter fare bene.

Sa di avere un organico competitivo, in grado di lottare per un torneo , diciamo interessante, che veda la squadra giallonera inserita tra quelle compagini che possono dire la loro.

«Partiamo sapendo che sarà un campionato difficile, seppur ancora non abbiamo saputo notizie del girone in cui saremo inseriti - afferma l'allenatore - . Vedo da parte della società la massima disponibilità, che come me ha voglia di fare un bel campionato. I ragazzi che abbiamo preso sono adeguati alla categoria, faranno bene e daranno il cento per cento per la maglia».

Patron Sergio Lupi anche ieri ha incontrato l'allenatore, con il quale si è soffermato su alcuni argomenti relativi alla preparazione, che i ceriti terranno a partire dalla prima settimana di settembre allo stadio Enrico Galli.

