È Roberto Fara l’allenatore del Borgo San Martino, che guiderà i gialloneri per la prossima stagione nel campionato di Prima categoria.

Lo scorso anno, tecnico in seconda del Dopolavoro Ferroviario Civitavecchia, ha collaborato con Stuccilli, passato al Montefiascone.

La società giallonera ha scelto l’allenatore civitavecchiese con l'ambizione di valorizzare i giovani e disputare un campionato per ottenere una salvezza tranquilla.

Al neo allenatore spetta proseguire l'ottimo lavoro fatto da Gabrielli, che ha ottenuto un quarto posto dopo aver collezionato una stagione da incorniciare.

La composizione dell'organico, anche in virtù di giocatori in procinto di partire, sarà valutato dalla dirigenza, che insieme al tecnico Fara getterà le basi per iniziare un nuovo ciclo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA