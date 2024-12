Agli Italiani indoor di remoergometro, svoltisi a Roma, è arrivata un’altra splendida vittoria per Roberto Di Luzio, che nella categoria Master 60 pesi leggeri ha trionfato sulla distanza dei 2000 metri. Gara durissima e combattuta fino all’ultima palata contrastando la rimonta di uno dei più forti specialisti mondiali Paolo Palazzi. «Ho chiuso brillantemente un anno ricco di soddisfazioni - afferma Di Luzio - sia in barca sfociata con il secondo posto agli italiani, in doppio con Paolo Savino, che sul remoergometro che mi ha visto sempre protagonista. Dovrei essere inserito anche nella finale mondiale di fine febbraio destinata a solo 10 atleti».

