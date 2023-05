Roberto Attili, 42enne di Cerveteri, il prossimo 17 e 18 giugno sarà Pomezia parteciperà al Pose Accademy 2023.

Da esordiente e nella categoria over 40, Attili sarà in scena per una manifestazione di bodybuilding sotto il nome del suo team, Cosmo Trainer, capitanato da Cosimo Nepita,conosciuto per i suoi trascorsi presitgiosi e densi di successi .

Nella città pontina Roberto Attili proverà a salire sul podio anche se gli avversari sono di spessore e molto preparati.

Negli ultimi mesi l'atleta cerite non ha smesso di allenarsi, compiendo un grande lavoro che ha, inaspettatamente, dato dei frutti sopra ogni previsione. Alla base di ciò, oltre al lavoro di palestra, c'è anche un'alimentazione specifica per agevolare la composizione fisica.

Una gara che Attili, da matricola, vuole intepretare nel modo migliore, magari con un bel successo.

