Giunti alle fasi finali della stagione è previsto un evento della federazione dedicato agli atleti più giovani. Gli staff dei Centri di Qualificazione Territoriale hanno formato le proprie squadre, radunando gli atleti più interessanti delle province di Roma, Viterbo, Latina e Frosinone per contendersi il Trofeo dei Territori, torneo patrocinato dalla Regione Lazio, che si è disputato a Cassino. La delegazione viterbese ha nelle sue fila ben 7 atleti della collaborazione Etruria Volley+, segno evidente che il lavoro svolto in palestra dagli staff tecnici e dagli atleti stessi ha dato il suo risultato.Questo gruppo è parte integrante della U15 Campione Territoriale e tra le prime 8 squadre della regione. I convocati sono gli alzatori Emanuele Serpe e Alessio Tiselli, gli schiacciatori Enea Curti e Agostino Marcoaldi, il centrale Simone Viola, l’opposto Lorenzo De Rosso e il libero Lorenzo Brancaleoni.«Il percorso sportivo del consorzio prosegue con soddisfazione. Queste convocazioni ci danno certezza del buon lavoro e anche delle prospettive per i singoli atleti. La filiera con Tuscania contribuisce a massimizzare gli sforzi» ha dichiarato il presidente dell’Asp, Marina Pergolesi. Anche il settore femminile ha ospitato due atlete della compagine civitavecchiese al raduno federale: Sofia Bizzarri e Greta Ciciani. «Nel settore femminile che conta un numero di tesserate e di società molto più corposo riusciamo a mantenere una posizione di privilegio considerando la presenza di due atlete del consorzio nella selezione del CQT femminile» conclude Marina Pergolesi. Nel frattempo i campionati di pallavolo di serie C si sono fermati ieri in conformità al lutto nazionale dichiarato a seguito della morte del pontefice. Le partite per la ventiquattresima giornata si svolgeranno tutte nella giornata di domenica. Nel campionato femminile la 3epc Asp riceverà il Marino questa mattina alle 11:30 al Palazzetto Insolera-Tamagnini, con gli ospiti che cercheranno di dare il massimo considerata la loro difficilissima classifica che, con 12 punti e il penultimo posto, li avvicina alla retrocessione. Le rossoblù, raggiunta da tempo la salvezza, possono concentrarsi per mantenere la brillante sesta posizione in classifica in questa fase finale della stagione. Più complicata la fase per l’Etruria Volley nel campionato maschile. I gialloblù affronteranno in trasferta a Roma la Luiss e hanno bisogno di punti per provare a salvarsi sul campo.

