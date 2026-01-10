È tempo di tornare in campo per il Civitavecchia Rugby. I biancorossi giocheranno questa domenica la prima gara del 2026. Alle 14.30 al Moretti Della Marta è infatti in programma il match interno valido per la settima giornata d’andata di serie A, girone 4, che vedrà il Crc ospitare l’Unione Rugby Firenze. Da una parte ci saranno i civitavecchiesi primi con 30 punti, dall’altra i toscani quarti a quota 17.

«Prima partita del 2026 al Moretti Della Marta. Per noi – afferma coach Umberto De Nisi - sarà un po’ come ricominciare dalla prima di campionato. Firenze è in un buon momento, ha battuto L’Aquila terza in classifica e finora ha perso due sole gare, una delle quali contro i Cavalieri Prato secondi. Per noi sarà importante la disciplina ma anche l’aspetto offensivo. Ci sarà bisogno di una prova corale, da squadra, da parte di tutti quelli che scenderanno in campo. Sarà la nostra prima partita senza capitan Marinaro e quindi dobbiamo dimostrare maturità e determinazione sin dal primo minuto di gioco».

