Riparte la pallavolo giovanile con il progetto VolleySì tra Civitavecchia Volley e VBC Viterbo. Si rinnova per il quinto anno la collaborazione tra le due società e, come ogni stagione, le due associazioni si augurano che altre società del territorio vogliano aderire ricordando come il VolleySì sia un progetto aperto e non precluso ad alcuna società o atleta che desiderino aderire.

«Insieme abbiamo dimostrato che possiamo contribuire a creare un movimento pallavolistico giovanile di alto livello - affermano i vertici della Civitavecchia Volley - I risultati e la crescita delle atlete sono stati negli anni estremamente positivi indirizzando decine di atlete sul percorso verso le prime squadre societarie e il nostro obiettivo è che questo progetto sportivo si espanda e cresca ancora di più, per offrire ai giovani talenti locali uno spazio in più di espressione e visibilità».

Oltre alla categoria Under 18 Femminile che ambirà alle finali regionali, visto il valore tecnico dele atelte 2007-2008, le società stanno ragionando sulle eventuali modalità per collaborare anche nelle categorie U14 e U16. Dopo le brillanti partecipazione a numerosi tornei nazionali e a diversi campionati regionali, c’e’ ancora tanta ambizione e voglia di continuare a far crescere atlete e migliorare ulteriormente i risultati.

