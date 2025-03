Agli inferi e ritorno. Questa in estrema sintesi la formula che potrebbe riassumere la gara di Serie C di sabato pomeriggio che ha visto protagonista l’Asp Civitavecchia in una spettacolare rimonta. A Colleferro contro il Caschera Pallianus, penultimo in classifica del girone A, le rossoblu sono andate vicinissimo ad una sconfitta pesante dopo aver perso i primi due set. Dal terzo set in poi Federica Belli e compagne sono riuscite a prendere in mano la situazione, ricordandosi del divario in classifica che le separava dalle padrone di casa; il risultato finale di 3-2 premia la reazione della squadra civitavecchiese, con due punti guadagnati che permettono di rimanere in corsa per il sesto posto finale.

«Siamo partiti distratti, battendo molto male nel primo set e giocando male il secondo; dal terzo set abbiamo iniziato a giocare come sappiamo, aggredendo in battuta e difendendo bene - spiega coach Guidozzi - comunque abbiamo vinto e penso che siano due punti guadagnati e non uno perso. Sotto due set a zero siamo stati in grado di portare a casa la vittoria, sono contento».

Sabato contro l’ultima in classifica l’Asp Civitavecchia ha la possibilità di chiudere matematicamente il discorso salvezza, provando poi a giocarsi la carte per arrivare più in alto possibile in classifica, magari confermando il sesto posto finale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA