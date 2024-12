La terza giornata di Serie C si è conclusa con la seconda vittoria consecutiva dei ragazzi della RIM Sport Cerveteri che, nella serata di domenica si sono imposti al tie-break sull’indomita Luiss. I ragazzi di coach Capriotti hanno trionfato al termine di una vera e propria maratona di oltre 2 ore su un campo complicato. Infatti, la Luiss stava volando a punteggio pieno nel girone. La formazione verdeblù ha conquistato 2 punti fondamentali per la classifica e per il morale della squadra che ha riagganciato il treno delle migliori.

È coach Capriotti a raccontarci com’è andata: «La partita è sembrata un po’ la replica della prima giornata contro la Saet, loro arrivavano da 2 risultati pieni e, infatti, hanno un ottimo organico. Dal canto nostro, abbiamo studiato benissimo la partita e ognuno sapeva cosa doveva fare. Dopo il primo set, siamo calati molto e dovremo lavorare sulla capacità di non buttarci giù se le cose non vanno. Nel terzo set, abbiamo spinto al massimo perché avevamo capito che la partita era alla nostra portata. Il quarto set è stata una montagna russa da entrambe le parti con break lunghi da una parte e dall’altra. Nel quinto set abbiamo capito i problemi e siamo riusciti a prendere il largo, lavorando a testa bassa».

«Guardando la partita, va bene così - ha commentato l’allenatore - abbiamo portato 2 punti a casa su un campo ostico contro una squadra con ottimi elementi. A parer mio, bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno e non concentrarci troppo sul punto perso. Certo, chiuderla in 4 sarebbe stato meglio, ma solo dopo la sesta o settima di campionato riusciremo ad avere un quadro del girone. La nostra è una squadra nuova, stiamo creando una bella amalgama e i risultati stanno arrivando. Abbiamo cose da correggere e rincominceremo subito già da domani».

©RIPRODUZIONE RISERVATA