Si è svolta dal 4 al 6 gennaio l’ottava edizione del Torneo Costa di Sorrento, una manifestazione che ha chiamato a raccolta 40 squadre di basket giovanile del centro-sud Italia. Tra queste, anche la RIM Sport Cerveteri che ha iscritto ben 3 formazioni: gli aquilotti (2014-2015), l’Under 17 e l’Under 19.

La tre giorni di sport organizzata da Tutto Tornei, realtà che promuove l’attività durante tutto l’anno con eventi dislocati in tutto lo Stivale, ha incoronato la società etrusca in ben 2 categorie su 3, aquilotti e Under 19, mentre gli Under 17 si sono aggiudicati il secondo posto complessivo.

La spedizione verdeblu è stata decisamente nutrita: ben 71 persone tra atleti e accompagnatori sono partiti alla volta del litorale campano per vivere questa importante esperienza di crescita. Un’occasione per confrontarsi e per sviluppare senso di appartenenza alla maglia.

«È la prima volta che la RIM partecipa a questo torneo - ha spiegato il Direttore Tecnico del basket RIM, Antonio Pica - e devo dire che siamo molto soddisfatti di com’è andata perché è stata una vera e propria festa. L’Under 17 aveva già giocato un torneo simile a Pesaro, lo scorso anno, ma, questa volta, volevamo fare qualcosa che coinvolgesse più gruppi della nostra società e abbiamo ricevuto una buona risposta sia da parte delle squadre che dei genitori. Poi, sono arrivati anche dei buonissimi risultati con l’Under 17 che ha ceduto solo in finale al Cisterna (LT) e con l’Under 19 che ha sbaragliato la concorrenza, vincendo la sua finale contro la Sammaritana».

